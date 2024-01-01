Alternatifler - Amberscript
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Animaker
animaker.com
Animaker, stüdyo kalitesinde sunumları herkesin erişimine sunan çevrimiçi bir kendin yap (#DIY) animasyon video yapımcısıdır. Animasyonlu Videolar Doğru İşlendi!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm, podcast yayıncılarının ve medya şirketlerinin uzaktan röportajları stüdyo kalitesinde kaydetmesini kolaylaştırır. Sonuç? 4k video ve WAV ses içeriği.
Murf AI
murf.ai
Çok yönlü bir yapay zeka ses oluşturucuyla metinden konuşmaya geçin. Yapay zeka etkin, gerçek insanların sesleri. Dakikalar içinde stüdyo kalitesinde seslendirmeler yapın. Podcast'ler, videolar ve tüm profesyonel sunumlarınız için Murf'un gerçekçi yapay zeka seslerini kullanın.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Piktochart
piktochart.com
Güzel infografikler, posterler, raporlar, sunumlar, el ilanları veya sosyal medya grafikleri oluşturmak için oturum açın ve Piktochart'ı kullanın. Tasarım deneyimine gerek yok
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Happy Scribe
happyscribe.com
Transkripsiyon ve Altyazı hepsi bir arada platform. Son teknoloji ürünü A.I. en iyi dil profesyonelleriyle yan yana çalışıyoruz.
Rev
rev.com
Ses ve Videoyu Metne Dönüştürün. İnsanlar En İyi Konuşmayı Metne Dönüştürme Yapay Zekasıyla Yan yana Çalışıyor.
Tactiq
tactiq.io
Konuşmayı yönetin, notlarla biz ilgileniriz. Tactiq'in Google Meet, Zoom, MS Teams ve Webex'in gerçek zamanlı transkripsiyonu sayesinde hiçbir kelimeyi kaçırmayacaksınız.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
tl;dv
tldv.io
Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!
Trint
trint.com
Uyarlamak. Yaratmak. Paylaşmak. Sesi ve videoyu 31'e kadar dilde aranabilir, düzenlenebilir ve paylaşılabilir içeriğe dönüştürün.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Sonix
sonix.ai
Sonix dünyanın en gelişmiş otomatik transkripsiyon, çeviri ve altyazı platformudur. Hızlı, doğru ve uygun fiyatlı.
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Exemplary AI
exemplary.ai
Video ve Sesi İlgi Çekici İçeriğe Dönüştürün. Basit istemlerle özetler, video makaraları, transkriptler, altyazılar, çeviriler ve daha fazlasını oluşturun
Claap
claap.io
DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Transcript LOL
transcript.lol
Podcast'lerinizi, videolarınızı ve toplantılarınızı yazıya dökün. Öğrenmenizi ve üretkenliğinizi hızlandırın.
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo, içerik oluşturuculara 18 dilde video altyazılarını en son teknoloji doğruluk oranlarıyla otomatik olarak oluşturma ve çevirme olanağı sağlar. Gelişmiş ses tanıma ve doğal dil anlama teknolojisini kullanan Zeemo, videolardaki insan seslerini otomatik olarak tanır ve bunları altyazıya dönüştürü...
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics, insan konuşmasındaki iş değerini ortaya çıkarmak için AI ve ML'deki en son atılımları birleştiren Konuşma Zekası alanında dünyanın önde gelen uzmanıdır. İşletmeler, gerçek zamanlı ve kayıtlı medyada demografik, yaş, cinsiyet, aksan, lehçe veya konuma bakılmaksızın insan düzeyindeki kon...