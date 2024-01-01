Alternatifler - Amazon Luna
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Yeni nesil oyunları ve eğlenceyi Xbox ile deneyimleyin. Koleksiyonunuzu başlatmak veya koleksiyonunuza eklemek için konsolları, yeni ve eski Xbox oyunlarını ve aksesuarlarını keşfedin.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW neredeyse tüm dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, Mac'leri, SHIELD TV'leri, Android cihazlarını, iPhone'ları veya iPad'leri her zaman hayalini kurduğunuz PC oyun donanımına anında dönüştürür. En zorlu PC oyunlarını anında oynayın ve cihazlarınız arasında sorunsuz bir şekilde...
Shadow PC
shadow.tech
Sadece bir tıklamayla tam donanımlı bir Windows PC. Shadow PC, bir uygulama veya tarayıcı aracılığıyla uzaktan erişebileceğiniz güçlü bir Windows PC'dir. Arttırılmış yeteneklerle gelen yeni tekliflerimizi kullanmaya başlayın.