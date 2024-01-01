Amazing.photos

Amazing.photos

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Web Sitesi: amazing.photos

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Amazing.photos, kullanıcıların yalnızca yüklenen 20 fotoğrafla kendilerine ait 100'den fazla muhteşem fotoğrafı kolayca oluşturmasına olanak tanıyan bir AI profil fotoğraf oluşturucusudur. Fotoğrafların kalitesi 2048x2048 full HD çözünürlükle dünya standartlarındadır. Kullanılan yapay zeka teknolojisine, belirli bir kişiyi tanımak için modelde ince ayar yapma biçimi olan Kararlı Yayılma adı veriliyor. Kullanıcılar, oluşturdukları fotoğrafların sahibidir ve bu fotoğraflarla, indirmek, paylaşmak, silmek, satmak veya dövme yaptırmak dahil istediklerini yapabilirler. Fotoğraflar Frankfurt, Almanya'daki sunucularda güvenli bir şekilde saklanıyor ve Amazing.photos gizliliği ciddiye alıyor, kullanıcı verilerini asla satmıyor. Ödeme, sektör lideri Stripe aracılığıyla gerçekleştirilir ve ödeme ayrıntıları Amazing.photos tarafından asla görülmez veya saklanmaz.

Web Sitesi: amazing.photos

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amazing.photos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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