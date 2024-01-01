Alternatifler - amazee.io
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...
Bubble
bubble.io
Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir programlama dili ve hizmet olarak uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve m...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...
Vercel
vercel.com
Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.
Heroku
heroku.com
Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da de...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Birleştirmek. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, tarayıcınızda VS Code tarafından desteklenen önceden oluşturulmuş, işbirliğine dayalı geliştirme ortamları sağlayarak geliştirici iş akışlarını kolaylaştırır.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebi...
Glitch
glitch.com
Milyonlarca uygulama oluşturmak ve kullanmak için basit, güçlü ve ücretsiz araçlar.
Plesk
plesk.com
Plesk, Bulutta web siteleri ve uygulamalar oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız tek web barındırma kontrol panelidir! Plesk Hosting Platformunu Alın!
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Contentful
contentful.com
Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.
Render
render.com
Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.
Cloudways
cloudways.com
Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudwa...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, ekiplerin web sitelerini oluşturduğu, barındırdığı ve yönettiği WebOps platformudur. Pantheon, işletmenizin dijital hız ve çeviklik için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
En basit sunucusuz platformla yeni bir çığır açın. Catalyst, geliştiricilerin sunucuları yönetmeye gerek kalmadan birinci sınıf çözümler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sunucusuz bir platformdur.
IBM Cloud
ibm.com
IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.
Sanity.io
sanity.io
Sanity, kanallar arasında ilgi çekici dijital deneyimler oluşturmak için ekibinizin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanıyan birleşik içerik platformudur.
Kinsta
kinsta.com
MyKinsta kontrol paneline giriş yapın ve Kinsta'da barındırılan WordPress sitelerinizi yönetin.
Exotel
exotel.com
Ses, mesajlar ve kullanıcı doğrulama için sınıfının en iyi API'lerini sağlayan en güvenilir bulut iletişim şirketi. Çözümler arasında numara maskeleme, IVRS, bulut PBX, sanal telefon numaraları, çağrı yazılımı, SMS ve çağrı otomasyonu yer alır. Dünya çapında 2500'den fazla işletme tarafından güvenil...
Contentstack
contentstack.com
Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın
BlackMesh
qodeinteractive.com
Qode Interactive tarafından tasarlanan premium WordPress temalarıyla mükemmel bir web sitesi oluşturun. Çok çeşitli özelliklere ve kişiselleştirme seçeneklerine sahip muhteşem tasarımları keşfedin.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard, Ruby on Rails, PHP ve Node.js dağıtımı ve yönetimine odaklanan bir hizmet şirketi olarak San Francisco, Kaliforniya merkezli, özel bir platformdur.
Storyblok
storyblok.com
Storyblok, 100.000'den fazla geliştiriciye ve içerik ekibine, herhangi bir dijital kanalda daha iyi içerik deneyimleri oluşturmaları için güç veren, başsız içerik yönetim sistemidir.
Northflank
northflank.com
Güçlü bir kullanıcı arayüzü, API ve CLI ile mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsamlı geliştirici platformu.
Koyeb
koyeb.com
Tek platform, tüm hizmetleriniz. Koyeb birleşik platformu, sevdiğiniz dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri birleştirmenize olanak tanır. Popüler dillerin yerel desteği ve yerleşik Docker kapsayıcı dağıtımı sayesinde her türlü uygulamayı dağıtın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir sunucusuz bir platf...
Flywheel
getflywheel.com
Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.