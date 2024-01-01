Alternatifler - amazee.io

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Replit

Replit

replit.com

Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir programlama dili ve hizmet olarak uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve m...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...

Vercel

Vercel

vercel.com

Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da de...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Birleştirmek. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu...

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod, tarayıcınızda VS Code tarafından desteklenen önceden oluşturulmuş, işbirliğine dayalı geliştirme ortamları sağlayarak geliştirici iş akışlarını kolaylaştırır.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebi...

Glitch

Glitch

glitch.com

Milyonlarca uygulama oluşturmak ve kullanmak için basit, güçlü ve ücretsiz araçlar.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk, Bulutta web siteleri ve uygulamalar oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız tek web barındırma kontrol panelidir! Plesk Hosting Platformunu Alın!

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Contentful

Contentful

contentful.com

Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.

Render

Render

render.com

Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudwa...

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon, ekiplerin web sitelerini oluşturduğu, barındırdığı ve yönettiği WebOps platformudur. Pantheon, işletmenizin dijital hız ve çeviklik için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

En basit sunucusuz platformla yeni bir çığır açın. Catalyst, geliştiricilerin sunucuları yönetmeye gerek kalmadan birinci sınıf çözümler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sunucusuz bir platformdur.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity, kanallar arasında ilgi çekici dijital deneyimler oluşturmak için ekibinizin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanıyan birleşik içerik platformudur.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

MyKinsta kontrol paneline giriş yapın ve Kinsta'da barındırılan WordPress sitelerinizi yönetin.

Exotel

Exotel

exotel.com

Ses, mesajlar ve kullanıcı doğrulama için sınıfının en iyi API'lerini sağlayan en güvenilir bulut iletişim şirketi. Çözümler arasında numara maskeleme, IVRS, bulut PBX, sanal telefon numaraları, çağrı yazılımı, SMS ve çağrı otomasyonu yer alır. Dünya çapında 2500'den fazla işletme tarafından güvenil...

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın

BlackMesh

BlackMesh

qodeinteractive.com

Qode Interactive tarafından tasarlanan premium WordPress temalarıyla mükemmel bir web sitesi oluşturun. Çok çeşitli özelliklere ve kişiselleştirme seçeneklerine sahip muhteşem tasarımları keşfedin.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard, Ruby on Rails, PHP ve Node.js dağıtımı ve yönetimine odaklanan bir hizmet şirketi olarak San Francisco, Kaliforniya merkezli, özel bir platformdur.

Storyblok

Storyblok

storyblok.com

Storyblok, 100.000'den fazla geliştiriciye ve içerik ekibine, herhangi bir dijital kanalda daha iyi içerik deneyimleri oluşturmaları için güç veren, başsız içerik yönetim sistemidir.

Northflank

Northflank

northflank.com

Güçlü bir kullanıcı arayüzü, API ve CLI ile mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsamlı geliştirici platformu.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Tek platform, tüm hizmetleriniz. Koyeb birleşik platformu, sevdiğiniz dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri birleştirmenize olanak tanır. Popüler dillerin yerel desteği ve yerleşik Docker kapsayıcı dağıtımı sayesinde her türlü uygulamayı dağıtın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir sunucusuz bir platf...

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.

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