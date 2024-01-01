amazee.io

amazee.io

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Web Sitesi: amazee.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde amazee.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin yaşamlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyon yönetimi stresini en aza indirir. amazee.io, kuruluşların bulut ve konteyner benimsemelerini hızlandırmalarını destekler ve geliştirici ekipleri için kolayca yönetilen Kubernetes sağlar. amazee.io dünyanın her yerinde 7/24/365 özel destekle çalışır.
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: amazee.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, amazee.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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