Alternatifler - Alternative Payments

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Venmo

Venmo

venmo.com

Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay tüm favori mağazalarınızla tamamen entegredir. Her zamanki gibi alışveriş yapın, ardından ödeme sırasında ödeme yönteminiz olarak Afterpay'i seçin. İlk kez gelen müşteriler hızlı bir şekilde kayıt işlemini tamamlar, geri dönen müşterilerin ise yalnızca oturum açması yeterlidir.

Klarna

Klarna

klarna.com

Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.

Affirm

Affirm

affirm.com

Kendi hızınızda ödeme yapın. Affirm ile satın aldığınızda, her zaman tam olarak ne kadar borcunuz olacağını ve ödemenizin ne zaman biteceğini bilirsiniz. Hiçbir gizli ücret yoktur; gecikme ücretleri bile yoktur.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.

Zip

Zip

zip.co

4 taksitle ödeyin ve Visa, Apple Pay ve Google'ın kabul edildiği her yerde çevrimiçi veya mağazadan alışveriş yapın. Daha akıllıca alışveriş yapın!

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.

Melio

Melio

meliopayments.com

Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.

Clover

Clover

clover.com

POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Şimdi satın alın ve Laybuy ile tek ödeme yöntemiyle 6 haftadan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar ekleniyor, o yüzden tekrar kontrol edin!

Paystack

Paystack

paystack.com

Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

Tamara

Tamara

tamara.co

Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün

Zilch

Zilch

zilch.com

Şimdi satın alın, Zilch ile daha sonra ödeyin. Çevrimiçi olarak istediğiniz yerden alışveriş yapın ve satın alma işleminizi 6 hafta içinde 4 taksitle ödeyin.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.

Veem

Veem

veem.com

Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...

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