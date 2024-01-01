Alternative Payments

Alternative Payments

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Web Sitesi: alternativepayments.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Alternative Payments çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Faturaları senkronize etmek ve otomatik mutabakatı çocuk oyuncağı haline getirmek için önde gelen muhasebe ve PSA yazılım çözümleriyle entegre olun. Zamandan tasarruf etmek ve faturaları daha hızlı toplamak için otomatik ödeme ve otomatik e-posta hatırlatıcıları gibi otomasyonları etkinleştirin ve ödemelerle ilgili tam görünürlük sağlamak ve nakit akışını daha iyi tahmin etmek için veri analizlerinin kilidini açın. Hepsi tek bir platformda.
Kategoriler:
Finance
Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: alternativepayments.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alternative Payments ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Zip

Zip

zip.co

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Apto Payments

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