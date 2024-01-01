Alternative Payments

Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Faturaları senkronize etmek ve otomatik mutabakatı çocuk oyuncağı haline getirmek için önde gelen muhasebe ve PSA yazılım çözümleriyle entegre olun. Zamandan tasarruf etmek ve faturaları daha hızlı toplamak için otomatik ödeme ve otomatik e-posta hatırlatıcıları gibi otomasyonları etkinleştirin ve ödemelerle ilgili tam görünürlük sağlamak ve nakit akışını daha iyi tahmin etmek için veri analizlerinin kilidini açın. Hepsi tek bir platformda.

Web Sitesi: alternativepayments.io

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