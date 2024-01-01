Allganize AI belge anlama platformu Alli, çeşitli kurumsal üretkenlik zorluklarına yenilikçi çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. Alli, AI sohbet robotları, kurumsal chatGPT ve AI OCR'yi sunarak belge işleme ve analiz için tek duraklı bir çözüm haline geliyor. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış belgeleri işlemek için makine öğrenimi ve model tanımayı kullanarak %99'un üzerinde başarı oranıyla olağanüstü doğruluk elde eder. Alli GPT, hem iç hem de dış kaynaklardan doğru yanıtlar sağladığı ve birden fazla belgede arama ihtiyacını ortadan kaldırdığı için özellikle kurumsal arama kullanım durumları için uygundur. Alli Capture ise yapılandırılmış ve yapılandırılmamış belgelerden veri yakalamayı otomatikleştirerek, manuel işleme sırasında hata ve verimsizliklerden kaynaklanan zaman ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Alli Answer, kullanıcı sorularına hızlı ve doğru yanıtlar sağlayan, bilgileri kullanıcı dostu bir şekilde düzenleyen bir doğal dil işleme aracıdır. Allganize, Oyun, Bilgi Teknolojisi, E-ticaret, Kamu Sektörü, İnşaat, Petrol ve Gaz, Sigorta, Finansal Hizmetler ve İnsan Kaynakları dahil olmak üzere farklı sektörlerin karşılaştığı üretkenlik zorluklarını ele alıyor. Allganize'in önceden eğitilmiş modelleri ve gelişmiş veri akışı modelleri, kodlamaya gerek kalmadan günler içinde bu sektörlere özel çözümler üretebilir. Ayrıca, güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına bağlı kalarak, güvenli tasarım uygulamaları uygulayarak ve platformun emniyetini ve güvenliğini sağlamak için sürekli incelemeler gerçekleştirerek yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Genel olarak Allganize, kuruluşların kendi içgörülerinden içgörü elde etmelerine yardımcı olabilecek bir araç paketine sahiptir. yapılandırılmamış verileri verimli bir şekilde kullanarak tekrarlayan ve sıradan görevleri otomatikleştirir ve doğruluğu artırır.

Web Sitesi: allganize.ai

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