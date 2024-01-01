WebCatalog

Allegrow

Allegrow

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: allegrow.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Allegrow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.

Kategoriler:

Business
İçerik Analizi Yazılımı
E-posta Takip Yazılımı
Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı
E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları

Web Sitesi: allegrow.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Allegrow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Zoho CRM

Zoho CRM

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Pipedrive

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LeadSquared

leadsquared.com

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SEMrush

semrush.com

Brevo

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brevo.com

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AllClients

AllClients

allclients.com

Encharge

Encharge

encharge.io

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Alpha Sender

alphasender.com

mails.ai

mails.ai

mails.ai

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