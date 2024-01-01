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Alice Springs News, Orta Avustralya'nın en büyük çevrimiçi gazetesidir. Erwin Chlanda, Alice Springs News'i mutlu bir şekilde yönetiyor ve Orta Avustralya'ya ve her türlü havacılığa olan sevgisini gazeteciliği aracılığıyla aktarıyor.

Web Sitesi: alicespringsnews.com.au

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