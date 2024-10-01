Alternatifler - Alertable

Regroup Mass Notification

regroup.com

Regroup Toplu Bildirim, insanları her zaman güvende ve bilgili tutan daha iyi kitle iletişimini güçlendirir. Şirketin ödüllü, bulut tabanlı kitle iletişim platformu, Kuzey Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin milyonlarca insana hem acil durum hem de günlük iletişim göndermek için güve...