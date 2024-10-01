Alternatifler - Alertable

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusun...

Text-Em-All

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All, topluluk üzerinde olumlu etkiyi önceliklendiren, büyük gruplara kişiselleştirilmiş, bilgilendirici ve acil durum mesajları ileten, amaç odaklı bir toplu mesajlaşma hizmetidir. Şirket, büyümenin ötesinde büyüklüğe odaklanan ve insanları kârın üstünde tutan güçlü bir kültür ve değerleri t...

AlertMedia

AlertMedia

alertmedia.com

Binlerce kuruluş, kritik olaylar sırasında çalışanlarını güvende, bilgili ve bağlantıda tutmak için AlertMedia'nın tehdit istihbaratı ve acil durum iletişim çözümüne güveniyor. AlertMedia ile kuruluşlar, kişilerinin, varlıklarının ve konumlarının yakınındaki potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olar...

OnSolve

OnSolve

onsolve.com

OnSolve, yapay zeka, makine öğrenimi, modern bir entegrasyon motoru ve yanınızda olmaya hazır kritik olay yönetimi uzmanlarından oluşan bir ekip sunan tek Platforma sahiptir.

DialMyCalls

DialMyCalls

dialmycalls.com

40.000'den fazla kuruluşun neden DialMyCalls'ı kullanarak tüm bir grup insana saniyeler içinde kolayca kısa mesaj, telefon araması ve/veya e-posta gönderdiğini görün! DialMyCalls, 15 yılı aşkın bir süredir, yılda milyonlarca mesaj göndererek toplu bildirimlerde lider konumdadır. Platformumuz, ABD ve...

Mobile Text Alerts

Mobile Text Alerts

mobile-text-alerts.com

Mevcut kullanımı en kolay SMS pazarlama çözümüyle müşterilere doğru zamanda ulaşın. Mobil Metin Uyarıları, müşterileriniz, çalışanlarınız ve hedef kitlenizle en önemli anlarda iletişim kurmanızı kolaylaştırır. Kolayca ve uygun maliyetle satışları artırın, uyarılar gönderin ve etkileşimi artırın. Rob...

PushPulse

PushPulse

pushpulse.com

PushPulse, kuruluşların önemli bildirimleri paylaşma yöntemlerini modernleştirmelerine yardımcı olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir iletişim platformudur.

Preparis

Preparis

preparis.com

Preparis'in birleşik, bulut tabanlı yazılım paketi, iş sürekliliği planlamasını karmaşık bir lüksten tıpkı sizinki gibi işletmeler için erişilebilir bir programa dönüştürür. Acil durum bildirimleri ve uyarılarından kapsamlı planlamaya, olay ve tatbikat yönetimine ve raporlamaya kadar Preparis, sürek...

Regroup Mass Notification

Regroup Mass Notification

regroup.com

Regroup Toplu Bildirim, insanları her zaman güvende ve bilgili tutan daha iyi kitle iletişimini güçlendirir. Şirketin ödüllü, bulut tabanlı kitle iletişim platformu, Kuzey Amerika ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin milyonlarca insana hem acil durum hem de günlük iletişim göndermek için güve...

iLobby

iLobby

ilobby.com

iLobby, karmaşık işletmeler ve düzenlemeye tabi endüstriler için tesis ve ziyaretçi yönetiminde dünya lideridir. Dünya çapında 6.000'den fazla tesiste konuşlandırılan iLobby'nin FacilityOS platformu, mevzuat uyumluluğunu sağlamak, güvenlik protokollerini uygulamak ve site güvenlik gereksinimlerini d...

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