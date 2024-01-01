Aleph

Aleph

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Web Sitesi: getaleph.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Aleph çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Finansal veriler için tek gerçek kaynağınızı oluşturun. Verileri manuel olarak toplamayı bırakın ve ekibinizin senkronize olmasını sağlayın. En çok sevdiğiniz araç olan e-tabloları kullanarak finansal planlamayı ve analizi hızlandırın.

Web Sitesi: getaleph.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aleph ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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