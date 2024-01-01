Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Alendei yapay zeka tabanlı müşteri etkileşim platformudur. Kullanıcıların cep telefonu kullanıcılarına kısa metin mesajları göndermesine olanak tanır. Kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için konuşma arayüzü aracılığıyla otomatik müşteri desteği ve katılımı sağlar. Mesaj göndermek ve almak için WhatsApp Business API'lerini entegre ederek kullanıcıların iki yönlü iletişim sağlamasına olanak tanır.

Web Sitesi: alendei.com

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