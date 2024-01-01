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Al Eqtisadiah, Suudi Araştırma ve Yayıncılık Şirketi tarafından yayınlanan bir Suudi günlük gazetesidir. Küresel, Körfez ve Suudi ekonomi haberlerinin yanı sıra borsalar, enerji ve gayrimenkulle ilgili her konuda uzmanlaşmıştır.

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