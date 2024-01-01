Akute Health

Akute Health

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Web Sitesi: akutehealth.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Doğrudan tüketiciye yönelik modern girişim için modern EHR. 100 binin üzerinde aktif hastaya hizmet veriyoruz. Otomasyon ve görev yönetimi sayesinde ekiplere günde bir saat tasarruf edin.

Web Sitesi: akutehealth.com

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