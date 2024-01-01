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Ajker Patrika, basılı ve dijital platformları aracılığıyla okuyuculara güvenilir ve alakalı içerik sağlayan Bangla dilindeki bir haber medyasıdır. Ajker Patrika, ülkede en fazla bölgesel baskıyı yayınlayan dergi.

Web Sitesi: ajkerpatrika.com

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