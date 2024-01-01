Alternatifler - Aistetic
Esenca
esenca.ai
Esenca, müşterilerinize anında beden ölçüsü önerileri sunmak ve onların ihtiyaçlarına ilişkin içgörüler sunmak için en son teknolojiyi kullanan bir yapay zeka vücut ölçümü çözümüdür. Esenca, herhangi bir web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmekte ve herhangi bir web tarayıcısından erişi...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK, markaların dönüşümü ve AOV'yi artırırken getirileri azaltmasına yardımcı olmak için alışveriş yapanlara kişiselleştirilmiş uyum ve boyut önerileri ve sanal denemeler sunarak perakende inovasyonunu yönlendiren, dünyanın önde gelen patentli mobil vücut tarama teknolojisinin yaratıcısıdır. Vücu...