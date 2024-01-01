Alternatifler - Aistetic

Esenca

esenca.ai

Esenca, müşterilerinize anında beden ölçüsü önerileri sunmak ve onların ihtiyaçlarına ilişkin içgörüler sunmak için en son teknolojiyi kullanan bir yapay zeka vücut ölçümü çözümüdür. Esenca, herhangi bir web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmekte ve herhangi bir web tarayıcısından erişi...