AiSensy

AiSensy

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Web Sitesi: m.aisensy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde AiSensy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AiSensy bir Whatsapp Chatbot, CRM ve Pazarlama Platformudur. AiSensy'de Satışlarınızı Artırabilir ve Desteğinizi Otomatikleştirebilir, binlerce kullanıcıya Yayın mesajları gönderebilir ve Whatsapp Kişilerini yönetebilirsiniz. * Önceden hazırlanmış NLP Chatbot Şablonları arasından seçim yapın (Google Dialogflow'u Whatsapp'a bağlayın) * Whatsapp'ta Doğrulanmış Varlık Alın (Yeşil Onay) * Satışları Artırın ve Desteği Otomatikleştirin
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: m.aisensy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AiSensy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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