Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde AiSensy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

AiSensy bir Whatsapp Chatbot, CRM ve Pazarlama Platformudur. AiSensy'de Satışlarınızı Artırabilir ve Desteğinizi Otomatikleştirebilir, binlerce kullanıcıya Yayın mesajları gönderebilir ve Whatsapp Kişilerini yönetebilirsiniz. * Önceden hazırlanmış NLP Chatbot Şablonları arasından seçim yapın (Google Dialogflow'u Whatsapp'a bağlayın) * Whatsapp'ta Doğrulanmış Varlık Alın (Yeşil Onay) * Satışları Artırın ve Desteği Otomatikleştirin

Web Sitesi: m.aisensy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AiSensy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.