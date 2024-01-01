Airtrain

Airtrain

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Kodsuz Yüksek Lisans ince ayarı ve değerlendirmesi. Airtrain AI, Büyük Dil Modelleri için kodsuz bir bilgi işlem platformudur. GPT-4 gibi tescilli yapay zeka modelleri çok güçlüdür ancak aynı zamanda çok maliyetlidir, yavaştır, güvenilmezdir ve güvenliği yoktur. İşletmeler yapay zeka prototiplerini üretim sınıfı ürünlere ölçeklendirmeye çalışırken büyük yapay zeka faturaları, yavaş API'ler ve yüksek başarısızlık oranlarıyla boğuşuyor. Öte yandan, daha küçük dil modellerinin, yüksek kaliteli veri kümelerinde ince ayar yapılmış büyük dil modelleriyle kısmen aynı performansı gösterebildiği kanıtlanmıştır. Airtrain AI, AI uygulayıcılarının tescilli modellere alternatifleri keşfetmesine, eğitim veri kümeleri oluşturmasına, değerlendirmesine, ince ayar yapmasına ve çok çeşitli açık kaynaklı LLM'lere hizmet etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: airtrain.ai

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