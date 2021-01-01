Alternatifler - Airbridge
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...
Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
Funnel
funnel.io
Herhangi bir pazarlama veya reklam veri kaynağından veri toplanmasını destekler ve pazarlama verilerini otomatik pazarlama raporlarına dönüştürür.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics ile pazarlama verilerinizi Google E-Tablolar, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake ve daha fazlasına taşıyın.
Oviond
oviond.com
Dijital Pazarlama kontrol panelleri ve raporlama Müşterileriniz 5 dakikadan kısa sürede sevecek. Otomatik, tamamen özelleştirilebilir çapraz kanal dijital pazarlama kontrol panelleri ve raporlarıyla müşteri yatırım getirisini optimize ederken pazarlama ajansınızın değerini sergileyin.
Branch
branch.io
Dijital markalar Şube’de büyüyor. Uçtan uca kullanıcı katılımını artırmak ve tüm cihazlar, kanallar ve platformlarda pazarlama etkinliğinin bütünsel ölçümünü sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde çözümlerle işinizi büyütün.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Woopra
woopra.com
İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
Adjust
adjust.com
Mobil Ölçüm artık çok kolay: Ayarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinizi tek bir güçlü platformda birleştirerek işletmenizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunar.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
Keen
keen.io
Keen, Apache Kafka üzerine kurulu, tümüyle yönetilen bir etkinlik akışı platformudur. 30 günlük ücretsiz abonelikle dakikalar içinde yayın yapmaya başlayın.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...
Dataslayer
dataslayer.ai
DİJİTAL PAZARLAMA RAPORLAMASI KOLAYLAŞTI. Tüm Digital MK verilerinizi Google E-Tablolar, Data Studio, İş Zekası platformlarına (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) ve BigQuery'ye saniyeler içinde aktarın. En iyi Supermetrics alternatifi.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Attentive
attentivemobile.com
Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Appcues
appcues.com
Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve katılım fırsatları aracılığıyla müşteri deney...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
Mobiz
app.mobiz.co
Doğrudan müşterilerinizin eline gönderilen dinamik, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfalarıyla SMS pazarlamanızı güçlendirin.
Quantcast
quantcast.com
Açık internette reklam vermeye tamamen yeni bir yaklaşım getiriyoruz.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.