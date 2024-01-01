AILab Tools, bir dizi çevrimiçi görüntü düzenleme işlevi sağlayan bir yapay zeka platformudur. Siyah beyaz görüntü renklendirme, keskinlik artışı, kontrast ayarlamaları ve kayıpsız görüntü büyütme gibi bir dizi görüntü manipülasyonunu ve geliştirmeyi kolaylaştırmak için yapay zekadan yararlanır. Platformda ayrıca portre animasyonu, fotoğrafın yaşının değiştirilmesi, fotoğrafın cinsiyetinin değiştirilmesi ve görüntü stilinin değiştirilmesi gibi farklı görevler için özel araçlar da bulunuyor. AILab'ın API'sini kullanarak kullanıcıların kendi özel görüntü işleme uygulamalarını geliştirmelerine olanak sağlanır. Bazı önemli ürünler arasında AI Arka Plan Kaldırma, Image AI ve Portrait AI bulunur. 'Portre AI' kategorisinde yüz ifadesi değiştirme, saç modeli değiştirme, yaş ve cinsiyet değiştirme gibi özellikler mevcut. Öte yandan, 'Görüntü Yapay Zeka' kategorisi, diğerlerinin yanı sıra görüntü yükseltme, fotoğraf iyileştirme, yapay zeka fotoğraf renklendirme ve görüntü bulanıklığını giderme hizmetlerini kapsar. 'AI Arka Plan Kaldırma' hem genel hem de dikey arka planın ortadan kaldırılmasını kolaylaştırır. AILab Tools, bu temel işlevlerin yanı sıra, fotoğraf ve portrelerin kalitesini artırmak için başka yardımcı işlevler de sunar.

Web Sitesi: ailabtools.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AILab Tools ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.