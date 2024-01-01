Ses efektleri, arka plan müziği, 3D modeller, video görüntüleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli dijital medya kaynakları sunan 爱给网 (Aigei.com). Hem Creative Commons (CC) lisansları altında kullanımı ücretsiz kaynaklar hem de çeşitli varlıklar için ücretli ticari lisanslar sağlar. Kaynakların ana kategorileri şunları içerir: * Doğal ortamları, yaşam sahnelerini, insan seslerini, hayvanları, savaşları vb. kapsayan ses efektleri (691.000'den fazla öğe). * Oyunlar, filmler, kısa videolar gibi farklı ruh halleri ve temalarda arka plan müziği/BGM (43.900'den fazla öğe). * 3D modeller (genel modeller, özel modeller, malzemeler/dokular gibi çeşitli kategoriler) * Video şablonları, çekimler ve VFX varlıkları * Simgeler, resimler, arka planlar vb. gibi 2 boyutlu grafik varlıkları. * Kullanıcı arayüzü öğeleri, karakterler, beceriler vb. gibi oyun sanatı kaynakları. * Eğitim öğreticileri ve yazılım araçları/eklentileri

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