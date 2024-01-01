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Aftenposten, aynı zamanda sabah baskısı olarak da anılır, Norveç'in gazetesidir. Norveç'teki yerli, yabancı, spor ve kültür haberleri ile güncel kalmak için takip edin.

Web Sitesi: aftenposten.no

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