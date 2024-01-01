AFAS Software, işletmelere yönelik yazılım ürünleri geliştiren Hollandalı bir aile şirketidir. Uygulamamızla idari işleri mümkün olduğu kadar azaltmaya veya elimizden geldiğince biraz daha az sıkıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz ve 12.000 müşterimizi mutlu etmeyi hedefliyoruz. Kârımızın önemli bir kısmı doğrudan başkalarının hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istediğimiz AFAS Vakfı'na gidiyor. İnsanların yaşamları üzerinde büyük etkisi olan ve başkalarına da katılma konusunda ilham veren projelere inanıyoruz. Kısaca AFAS Vakfı, sürdürülebilirliği, kaliteyi, saygıyı ve şeffaflığı yakalamaya çalışmaktadır.

Web Sitesi: afas.com

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