AFAS Software

AFAS Software

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Web Sitesi: afas.com

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AFAS Software, işletmelere yönelik yazılım ürünleri geliştiren Hollandalı bir aile şirketidir. Uygulamamızla idari işleri mümkün olduğu kadar azaltmaya veya elimizden geldiğince biraz daha az sıkıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz ve 12.000 müşterimizi mutlu etmeyi hedefliyoruz. Kârımızın önemli bir kısmı doğrudan başkalarının hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istediğimiz AFAS Vakfı'na gidiyor. İnsanların yaşamları üzerinde büyük etkisi olan ve başkalarına da katılma konusunda ilham veren projelere inanıyoruz. Kısaca AFAS Vakfı, sürdürülebilirliği, kaliteyi, saygıyı ve şeffaflığı yakalamaya çalışmaktadır.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: afas.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AFAS Software ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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