Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Diversified credit infrastructure powering payments across Africa. Smart financial solutions Designed for you. Access loans, Pay bills, Save, Insure your health and more in one place.

Web Sitesi: aellaapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aella ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.