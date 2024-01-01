ADXL, işletmelerin Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram ve Twitter dahil olmak üzere birden fazla sosyal medya kanalında reklam kampanyalarını tek bir yerde zahmetsizce yürütmesine olanak tanıyan bir yapay zeka otomasyon aracıdır. Araç, herhangi bir teknik beceri veya sertifika gerektirmediğinden herkesin erişimine açıktır. ADXL'in yapay zekayla optimize edilmiş kopyalama ve yeniden hedefleme seçenekleriyle işletmeler etkileşimi, dönüşüm oranlarını artırabilir ve hızla ölçeklenebilir. Araç, erişimi genişleten ve kontrolü geliştiren çözümler sunarak birden fazla kanalın verimli bir şekilde yönetilmesini kolaylaştırır. Yedi yıllık reklam kampanyası davranış verileriyle eğitilen yapay zeka, bütçeleri akıllıca yönetebilir ve uygun maliyetli kanalları otomatik olarak sunarak manuel optimizasyon ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Platform, kanallar arası optimizasyon ve kanal görünürlüğü sunarak analiz ve ölçümlerde yatırım getirisini ve şeffaflığı artırır. ADXL, işletmelerin kendi reklam hesaplarını veya ADXL reklam dağıtımını kullanmalarına olanak tanıyan hibrit ve esnek bir yaklaşım sağlar. Araç, müşterileri önceden oluşturulmuş hiper hedefleme segmentlerine ve yeniden hedeflemeye hazır listelere göre eşleştiren yapay zeka odaklı bir teknoloji sunuyor. Ayrıca, ADXL'in anlık potansiyel müşteri kampanyaları Facebook, LinkedIn ve Google potansiyel müşteri reklamlarını birleştirerek platformlar arasında kolaylaştırılmış otomasyon oluşturur ve yüzlerce yeniden hedefleme listesi oluşturma zorluğunu azaltır. Araç aynı zamanda tek bir kod parçacığı aracılığıyla yüklenen ve yönetilen, kolay ve etkili bir dönüşüm izleme özelliğiyle birlikte gelir. Genel olarak ADXL, yatırım getirisini artırırken geliri kolaylaştıran ve artıran uygun maliyetli, verimli ve akıllı bir araçtır.

Web Sitesi: adxl.ai

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