Alternatifler - Adversus
Dialpad
dialpad.com
Dialpad ile iş VoIP'sini edinin ve ekibinizi iş iletişimlerini daha kolay ve verimli hale getiren bir bulut telefon sistemine bağlayın. Ücretsiz deneyin!
Five9
five9.com
Five9, acenteleri ve kuruluşları olağanüstü müşteri deneyimleri sunma konusunda güçlendiren müşteri istihbaratının ve içgörülerinin kilidini açtığı kanıtlanmış en güvenilir ve güvenilir bulut iletişim merkezini sunar. Five9 - Hizmet Olarak İletişim Merkezi - CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
PhoneBurner
phoneburner.com
4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!
CallTools.com
calltools.com
Bulut tabanlı giden ve gelen çağrı merkezi yazılım geliştirme.
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
BatchDialer
batchdialer.com
HER İŞ İÇİN TELEFON ARAYICI. Satışlarınızı Artırmanıza ve Verimliliği Artırmanıza Olanak Sağlayacak Tüm Araçları ve Özellikleri Keşfedin.
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Convolo AI
convolo.ai
Satışları Artırmak İçin Tasarlanan İletişim Araçları Gelen ve Giden Kampanyalarda YG'yi Artırın: Gelen: Her Yeni Potansiyel Müşteriyi 1 Dakika İçinde Arayın Giden: Arama Kampanyalarınızdan Daha Fazla Potansiyel Müşteriye Ulaşın
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de b...
Salesfinity
salesfinity.co
Satış Salesfinity AI paralel çevirici ile anında müşteri görüşmeleri yapın. Çevir seslerini ve sesli mesajları duymaya daha az, potansiyel müşterilerle konuşmaya daha fazla zaman ayırın. Yapay zekamız çağrı kaydetmeyi, potansiyel müşterileri araştırmayı ve arama ağaçlarında gezinmeyi otomatikleştire...
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
Convoso
convoso.com
Convoso, 20'den fazla Temsilciye sahip Giden Çağrı Merkezleri için 1 Numaralı Tahminli Çeviricidir. Çok kanallı arama ihtiyaçlarınız için en iyi otomatik arama çözümü!