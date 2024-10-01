Alternatifler - Advantage Club
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşu...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, şirketinizi birleştiren ve çalışanlarınızın şükran ve sosyal bağlantı yoluyla etkileşime geçmesini sağlayan, insanlara öncelik veren bir Tanıma ve Ödüllendirme yazılımıdır. Topluluk ve bağlantı yoluyla ekipler için ilgi çekici bir deneyim oluştururken, sık sık takdir ve ödülleri teşvik e...
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümler...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, kazanan bir işyerinin kilidini açmanın 1 numaralı yoludur! Çalışan katılımını, takdiri, ödülleri ve performansı etkinleştirmeyi sağlayan motordur. Bonusly olarak, iş başarınızın derinden bağlı ve yüksek performanslı kişiler ve ekipler tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz. Performans etki...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluş...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, işlerin her geçen gün daha iyi hale getirilmesine yardımcı oluyor. Kuruluşlara, çalışan deneyimini iyileştirme, etki yaratma ve üstün yetenekleri cezbeden ve elinde tutan manyetik bir çalışan başarısı kültürü yaratma konusunda güç veriyoruz. Hepsi bir arada çalışan başarısı platfo...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve ...
KudosLink
kudoslink.com
CultureBoard'un bir parçası olan KudosLink, şirketlerin daha güçlü ilişkiler kurmasına, başarıları takdir etmesine ve sağlıklı işyeri kültürleri oluşturmasına yardımcı olan bir çalışan tanıma yazılımıdır. Canva, Tesla veya Amazon kullanıcılarının güvendiği KudosLink, İK Yöneticileri ile çalışanlar a...
Winningtemp
winningtemp.com
Ekip başarısı platformumuz, her bir çalışanı dinleyerek ve liderleri net, ölçülebilir sonuçlar veren ilgili içgörüler ve eylemlerle güçlendirerek başarılı ekipler ve sağlıklı organizasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Liderlerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilmesi için zaman kazandır...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden h...
Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Ba...
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında oluşturuldu: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisi...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit gibi yenilikçi yapay zeka destekli ve SaaS tabanlı çözümler aracılığıyla İK profesyonellerinin kazanan iş kültürleri oluşturmasına yardımcı olduğumuz, ödüllü bir Çalışan Bağlılığı ve Tanınma platformuyuz. Dünya çapında 700'den fazla müşter...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, insanları sosyal tanınma ve ödüller yoluyla bir araya getirerek daha canlı bir iş yeri yaratır. HeyTaco'nun eğlenceli ve benzersiz iyilik para birimi (tacos), daha güçlü bağlantılar kurmaya, morali yükseltmeye ve genel takım mutluluğunu artırmaya yardımcı olacaktır. Temel Faydaları: - Oluml...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, ...
Snappy
snappy.com
Snappy, neşeyi yayan, şükranları paylaşan ve hediye vermede varsayımları ortadan kaldıran, ödüllü, hepsi bir arada hediye şirketidir. 2015 yılında kurulan Snappy, 2021, 202 ve 2023 yıllarında Inc.'in Kuzeydoğu'daki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri seçildi. Snappy, Fortune 100 şirketlerinin %43'ü...
StarMeUp
starmeup.com
Geri bildirim, bir şirketin çalışanların sürekli gelişimine yönelik yol haritasının temel taşıdır. Yan yana çalışmak ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için güçlü yönleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek üzere bir çalışanın raporlarından, meslektaşlarından ve amirlerinden geri bildirim to...
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan ayrıcalıklarını verimli ve geniş ölçekte sunmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir SAAS aracıdır.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, insani bağlantılar kurmak için tasarlanmış bir işyeri kültürü platformudur. Mobil öncelikli platformumuz, daha iyi işyerleri yaratan spontane ve gündelik etkileşimi kopyalıyor ve dağınık iş gücü için "sanal su soğutucu" görevi görüyor. Bonfyre, çalışanların kendilerini ait hissettikleri kap...
Nectar
nectarhr.com
Nectar, dünyanın her yerindeki ekiplerin kendilerini değerli, bağlantılı ve etkileşimli hissetmelerine yardımcı olmak için SHRM ile ortaklık kurdu. Katılımı artırın ve her gün bireysel zaferleri Nektar ile kutlayın. 360 derece takdir ve ödül platformumuz, herkesin (eşler arası ve yöneticiden çalışan...
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolayl...
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, CSAT, NPS, Çalışan Tanıma ve Oyunlaştırmayı birleştiren MSP'ler için oluşturulmuş tek platformdur. Çalışan bağlılığını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşma yapmak için en önemli ölçümleri takip edin!
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, insanların ödülleri, ödemeleri ve teşvikleri herkese, her yere ücretsiz olarak göndermesine olanak tanıyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir ödül platformudur.