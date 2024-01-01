Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klinisyenler için her şey uygulaması. Adni, klinisyenlerin profesyonel ekosistemini birleştirirken sağlık hizmetleri liderlerine iş gücünü daha etkili bir şekilde işe alma, ödüllendirme ve elde tutma konusunda güç verir.

Web Sitesi: adni.co

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