Administradores

Administradores

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Web Sitesi: administradores.com.br

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Administradores.com.br, dünyada Portekizce Yönetim ve İşletme alanına odaklanan ana ve en büyük çevrimiçi kanaldır. Aralık 2010'da portal, tüm geleneksel iş dergilerinden tamamen farklı, basılı bir yayın olan yenilikçi Revista Administradores'u piyasaya sürerek faaliyetlerini genişletti.

Web Sitesi: administradores.com.br

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