Adbeat

Adbeat

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Web Sitesi: adbeat.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Adbeat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Adbeat, reklamverenlerin çevrimiçi stratejisini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Görüntülü Reklamcılıkla pazarınıza hakim olun; reklam metnini kazanan rakipleri, en iyi web sitesi yerleşimlerini, A/B testlerini ve açılış sayfalarını görüntüleyin. Adbeat; Google Görüntülü Reklam Ağı, Adblade, Outbrain ve daha fazlası dahil olmak üzere 80'den fazla masaüstü ve mobil ağ hakkında veriye sahiptir. Adbeat rekabet verileri, daha akıllıca harcama yapmanıza ve reklam kampanyalarınızın yatırım getirisini artırmanıza yardımcı olur. Düzenlemek

Web Sitesi: adbeat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Adbeat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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