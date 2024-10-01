Alternatifler - Adaface
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, işletmelerin yazılım geliştiricilerini beceriye göre değerlendirmesine yardımcı olan bir geliştirici becerileri platformudur. ABD'nin önde gelen 8 ticari bankasından 5'i de dahil olmak üzere tüm sektörlerden 3000'den fazla müşteri, dünya çapındaki teknik yetenekleri değerlendirmek ve işe...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments piyasadaki en gelişmiş kodlama değerlendirme platformudur. 1000'den fazla beceriye ve 40'tan fazla programlama diline yayılmış 22.000'den fazla sorudan oluşan kodlama sorusu kitaplığıyla HackerEarth Assessments, teknoloji işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine şimdiy...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
CoderPad
coderpad.io
Adayın sürekli sıkışıp kalması nedeniyle tuhaflaşan bir röportajda hiç bulundunuz mu? Bu her zaman olur: Bir programcıya bir röportaj problemi verilir ve bunu telefonda düz metin editöründe veya beyaz tahtada çözmesi için bir saat verilir. Bunu biraz araştırıp tamamen makul bir çözüm yazıyorlar. Te...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (eski adıyla CodeFights), misyonu teknik yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve teşvik etmek olan Amerikan şirketi BrainFights, Inc. tarafından işletilen, beceriye dayalı bir değerlendirme platformudur. 2014 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan CodeSignal, hem eğitim hem de ...
Codility
codility.com
Codility, güçlü mühendislik ekipleri oluşturmak için beceriye dayalı değerlendirmeleri kullanan küresel işletmelerin 1 numaralı ortağıdır. Teknik değerlendirme ve görüşme platformumuz kanıta dayalı işe alım kararları vermenize, önyargıyı azaltmanıza, mühendislik zamanından tasarruf etmenize ve bugün...
TestGorilla
testgorilla.com
İşe alıyor musun? Yetenek değerlendirmeleri ile en iyi adayları tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? TestGorilla, iş başvurusunda bulunanların becerilerini değerlendirmek ve daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı vermek için size en iyi araçları sunar. Beceri testleri kitaplığımız, en iyi aday...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator, işe alım sürecini basitleştirmek için tasarlanmış web tabanlı bir dijital değerlendirme ve değerlendirme platformudur. Platformun kodlama, açıklayıcı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma gibi çoklu soru formatlarını desteklemesi nedeniyle teknik ve teknik olmayan pozisyonlar için adayları değ...
Karat
karat.com
Karat, teknik işe alımlarının kalitesini, verimliliğini ve eşitliğini artırmak isteyen kuruluşlar için uçtan uca tek ortaktır. Yenilikçi bir insan + teknoloji yaklaşımına öncülük eden Karat, olağanüstü teknik görüşmeler, sektör lideri aday özellikleri, rakipsiz işe alım verileri ve güvenle işe alım...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
Interviewer.AI
interviewer.ai
ATS Lite platformumuz, yapay zeka destekli tek yönlü video röportajlarıyla ön gösterim sürecinin %80'ini otomatikleştirir. Adayları daha verimli bir şekilde tarayın INTERVIEW50 promosyon koduyla bu ay %50 indirim kazanın. En iyi adaylarınızı belirleyelim, böylece harika işe alımları daha verimli bir...
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
TestDome
testdome.com
TestDome, yöneticilerin en iyi adayı daha hızlı işe almalarına yardımcı olan iş becerisi testleri sunar. Programlama, muhasebe, müşteri hizmetleri, proje yönetimi ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlere yönelik testler sunuyoruz. - 1000'den fazla Sorumuz gerçek dünyadaki problem çözmeyi test...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index, her iş sorununun bir insan sorunu olduğuna inanmaktadır. Kişi verileri, ilk görüşmeden büyük terfiye kadar bir çalışanın yolculuğunun her adımına rehberlik etmeli ve aynı zamanda iş stratejinize de rehberlik etmelidir. Biz buna "yetenek optimizasyonu" diyoruz ve modüler platformumu...
Crystal
crystalknows.com
İş dünyasındaki profesyoneller için toplantı başarısı etkili hazırlıklara bağlıdır. Misyonumuz, müşterilerimizin her önemli toplantı öncesinde kendilerini iyi hazırlanmış ve güvende hissetmelerini sağlamaktır. Crystal, dünya çapında 1.000'den fazla kuruluş ve Fortune 500 şirketinin hem günlük hem de...
Vizzy
vizzy.com
Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olu...
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaş...
AssessFirst
assessfirst.com
İnsanların gerçekte kim olduğunu görün. Yapay zekanın ve modern psikolojinin gücünü AssessFirst ile birleştirin. İşletmenizde başarılı olma olasılığı en yüksek adayları tahmin edin.
Skillspace
skillspace.ai
Dphi'nin Skillspace.ai, hızlı büyüyen şirketlerin birinci sınıf deneyimli ve yeni üniversite mezunu mühendisleri ve veri bilimcilerini işe almasına yardımcı olmak için iş başındaki becerilere yönelik değerlendirmeleri otomatikleştirir. Platform özellikleri arasında kodlama ve yapay zeka zorlukları, ...
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview, geliştiricilerle çevrimiçi işbirliğine dayalı bir kod düzenleyicide röportaj yapmanıza olanak tanır. CodeInterview ile şunları yapabilirsiniz: - Anında etki yaratabilecek geliştiricileri işe alın - CodeInterview, teknik beceriyle ilgili her türlü soruyu ortadan kaldırır, böylece en yü...
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl, işe alım görevlilerinin ve personel bulma kurumlarının en iyi adayları saniyeler içinde belirlemesine yardımcı olan bir yetenek tarama ve değerlendirme platformudur. Ducknowl, tüm aday verilerini bir işe alım yöneticisiyle paylaşmadan önce tek bir kontrol panelinde toplamak için video röpo...
Criteria
criteriacorp.com
Daha İyi Yetenek Kararları Alın. Amacınız en iyi takımı oluşturmaktır. Amacımız, bilimle desteklenen, sağlam ve kullanıcı dostu platformumuz aracılığıyla sunulan çok boyutlu değerlendirmelerle bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olmaktır.
Talentoday
talentoday.com
Talentoday, istihdam yaşam döngüsünün her noktasında daha iyi karar almayı teşvik etmek için bilim odaklı insan analitiği sağlıyor. Teknolojimiz işyeri davranışını, motivasyonunu ve başarısını analiz eder ve tahmin eder.
Jobma
jobma.com
Jobma, dünya çapındaki şirketlerin güvendiği bir yapay zeka video görüşme platformudur. Önceden kaydedilmiş tek yönlü video görüşmesi, otomatik görüşme planlama, teknik işe alım için kodlama değerlendirmeleri ve daha fazlasını içeren bir dizi sanal görüşme aracı sunar. Otomatik puanlama, gözetmenlik...
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
Sizin için pratik olarak işe alım yapan bir başvuru sahibi takip sistemi mi arıyorsunuz? Daha fazla başvuru sahibini ücretsiz olarak bir araya getiren, tamamen özelleştirilmiş iş akışları ve aday yönetimi sunan ve aynı zamanda işe alım öncesi testlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir başvu...