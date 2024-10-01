Alternatifler - ActivTrak
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Insightful
insightful.io
Insightful, eyleme geçirilebilir veri öngörüleriyle daha bilinçli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan iş gücü analitiği ve üretkenlik yazılımıdır. Ekibinizin nasıl en iyi şekilde çalıştığını anlayın ve çalışan verimliliğini izleme, otomatik zaman takibi, uzaktan ekip yönetimi ve daha fazlasıyla ür...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, kişinin işinin verimliliğini izlemek ve optimize etmek için tasarlanmış bir zaman takip yazılımıdır. Bu araç bilgisayar etkinliklerine harcanan zamanı ölçer. Daha sonra bu etkinlikleri üretken olanlar ve kullanıcının odaklanması gereken görevlerle ilgili olmayanlar olarak sınıflandırır. He...
We360 AI
we360.ai
We360.ai, çalışanlarınızın çalışma ortamı hakkında bilgi edinmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir çalışan izleme yazılımıdır. Çalışanınız ister evden çalışıyor, ister ofisten çalışıyor ya da herhangi bir uzak konumdan çalışıyor olsun, size, insanların çalışma şeklini iyileştirmenize yardımcı olmak...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal, yönetilen hizmetler ve BT çözümü sağlayıcıları için profesyonel Şifre Yönetimi ve Dokümantasyon Yönetimi sunar.
DeskTime
desktime.com
DeskTime, yöneticilerin, çalışanlarının gününün her yönünü mikro düzeyde yönetmeden, ekiplerinin çalışmalarını takip etmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir otomatik çalışan üretkenliği izleme yazılımıdır. Yöneticilerin zamanlarını çalışan verimliliği konusunda endişelenerek harcamamaları ger...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Dataminr
dataminr.com
Dataminr, küresel şirketler, kamu sektörü kurumları, haber odaları ve STK'lar için ilgili ve eyleme dönüştürülebilir uyarılar oluşturarak gerçek zamanlı yapay zeka ve kamu verilerini müşterilerimiz için kullanıma sunar. Dataminr'in önde gelen yapay zeka platformu, yüksek etkili olayların en erken si...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor, işverenlerin yüksek performanslı çalışanları izlemesine ve onları uygun şekilde ödüllendirmesine olanak tanıyan birçok akıllı özelliğe sahip mükemmel bir çalışan performansı izleme uygulamasıdır. Bu özellikler günümüzün kurumsal senaryosuyla son derece alakalıdır ve devam eden projeler ü...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time ...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman takibi, çalışan takibi, ekran görüntüsü yakalama ve URL takibi, çalışanların izin planlaması, GPR rota takibi, zaman raporu hazırlama, proje planlama ve tahmin, faturalandırma ve ödeme yönetimi için mükemmel bir yazılımdır. Trackabi küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyor. Trac...
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iy...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere, güvenliği sağlamak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir uzaktan çalışan izleme ve masaüstü zaman izleme yazılımıdır. Bu araç, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için otomatik zaman izleme, boşta kalma süresi izleme, web sitesi ve uygulama kullanımını izleme ve k...
Pendulums
pendulums.io
Modern bir zaman izleme aracı kullanarak zamanınızı daha verimli bir şekilde yönetin ve takip edin. Pendulums, kullanımı kolay arayüzü ve kullanışlı istatistikleriyle zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olan bir boş zaman takip aracıdır.
Monitask
monitask.com
Monitask, ekibiniz genelinde üretkenliği, verimliliği ve sorumluluğu artıracak yazılımlar sunar. İzleme yazılımı ve zaman izleme özellikleri ekiplerin ellerindeki göreve odaklanmasını sağlar. Yazılımımız güçlü ancak hafif olduğundan kullanımı basit ve kolaydır. Yöneticiler ayrıca ekiplerini her zama...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya teh...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Workstatus
workstatus.io
Ekip Üretkenliğini En Üst Düzeye Çıkarın: Uzaktan Ofisten Ofise - Zaman takibi, proje ve görev yönetimi ve iş gücü optimizasyonuna yönelik hepsi bir arada çözümümüzle üretkenliği artırın. Lider iş gücü yönetimi yazılımıyla işinizi geliştirin. Süreçleri kolaylaştırın, iş akışlarını optimize edin ve ...
DeskLog
desklog.io
Desklog, projeyi yönetmenize yardımcı olan ve ekibinizin gerçek zamanlı verimliliğini takip eden bir proje yönetimi ve çalışan takip yazılımıdır. Günlük aktiviteleri kolaylıkla takip ederek harcanan zamanı ve raporu takip eder. Bu çalışan verimliliği takip yazılımı, ekibin tüm müşteri gereksinimleri...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, yenilikçi teknoloji ve ön saflardaki uzmanlıktan yararlanarak kuruluşları siber güvenlik saldırılarına karşı koruyan çözümler sunar.
Factal
factal.com
Factal, şirketlere insanları korumak, kesintileri önlemek ve beklenmedik olaylar meydana geldiğinde otomasyonu desteklemek için ihtiyaç duydukları gerçekleri gerçek zamanlı olarak sağlar. Factal, ışık hızında keşif ile güvenilir doğrulamayı tek bir platformda birleştirerek diğer son dakika haber kay...
Phish.Report
phish.report
Phish.Report, etkileşimli bir kılavuzla herhangi bir kimlik avı sitesini hızlı bir şekilde bildirmenizi sağlar. Kötüye kullanım iletişim veritabanı, her zaman doğru yere bildirimde bulunduğunuz anlamına gelir.
Reflectiz
reflectiz.com
Reflectiz, web sitenizdeki yeni nesil üçüncü taraf tehditlerinden kaynaklanan güvenlik ve gizlilik risklerini tek bir satır kod eklemeden azaltarak çevrimiçi işletmeleri güvende tutar.
Pentera
pentera.io
Otomatik Güvenlik Doğrulama alanında kategori lideri olan Pentera, her kuruluşun tüm siber güvenlik katmanlarının bütünlüğünü kolaylıkla test etmesine olanak tanır ve gerçek, güncel güvenlik açıklarını her an, her ölçekte ortaya çıkarır. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce güvenlik uzmanı ve hizmet...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve te...
fenced.ai
fenced.ai
Ebeveynlerin çocuklarının her etkinliğiyle, özellikle de çocuklarının internette nasıl vakit geçirdiğiyle ilgilenmeleri her zaman mümkün olmuyor. Web çocuklar için her zaman güvenli bir alan değildir. İşte tam bu noktada, fend.ai çocuklarınızın dijital refahını sağlamak için kullanışlı hale geliyor....
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity, iş akışlarını kolaylaştırmak, ekip işbirliğini geliştirmek ve genel iş başarısını artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir üretkenlik izleme ve çalışan yönetimi platformudur. Worktivity, doğru zaman takibi, görev yönetimi, verimlilik analizi ve uygulama kullanım öngörüleri gibi özellikleri...
WorkTime
worktime.com
WorkTime bir çalışan, bilgisayar ve internet izleme yazılımıdır. WorkTime üretkenliği izler ve artırılmasına yardımcı olur. Evden, uzaktan ve ofis içi çalışanları izler. WorkTime herhangi bir invaziv izlemeyi desteklemez. Ağır yükler için tasarlanmıştır ve 1-15.000'den fazla bilgisayarda iyi çalışır...
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile, çağrıları, uygulamaları ve çalışanların telefonlarının konumunu ölçerek ve analiz ederek insanların daha üretken olmalarına yardımcı olur.