Alternatifler - ActivTrak

Insightful

insightful.io

Insightful, eyleme geçirilebilir veri öngörüleriyle daha bilinçli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan iş gücü analitiği ve üretkenlik yazılımıdır. Ekibinizin nasıl en iyi şekilde çalıştığını anlayın ve çalışan verimliliğini izleme, otomatik zaman takibi, uzaktan ekip yönetimi ve daha fazlasıyla ür...