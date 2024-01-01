Alternatifler - Actioner

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün ta...