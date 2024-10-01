Alternatifler - Actiondesk
Microsoft Excel Online
microsoft.com
Microsoft Excel'in çevrimiçi sürümüyle Excel elektronik tablolarını oluşturun, düzenleyin ve paylaşın. Gerçek zamanlı olarak paylaşılan projelerde başkalarıyla birlikte çalışın. Microsoft Excel, Microsoft tarafından Windows, MacOS, Android ve iOS için geliştirilen bir elektronik tablo. Hesaplama, g...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet, nerede olursanız olun size verileri organize etmek, ekibinizle raporları tartışmak ve verileri analiz etmek için alan sağlayan bir elektronik tablo uygulamasıdır. Zoho Sheet ayrıca hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar sağlar, böylece kullanıcıları dizüstü bilgisayarlarına bağlam...
Rows
rows.com
Rows, ekiplerin daha hızlı çalıştığı elektronik tablodur. Ekiplerin çalışmalarını tek bir yerde oluşturması ve paylaşması için bir e-tabloyu yerleşik entegrasyonlarla ve yeni bir paylaşım deneyimiyle birleştirir. Veri hizmetleriyle (e-posta bulucuları, şirket veritabanları, Google Haritalar, Crunchb...
Quip
quip.com
Quip, ekiplerin görevler ve projeler üzerinde çalışırken doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyan, belge ve elektronik tablo oluşturma ve düzenlemeyi sohbet ve yorum yapma yetenekleriyle birleştiren bir ekip işbirliği çözümüdür. Quip, aramayı hızlandırmak için belgeleri filtreleme ve yıldız ekleme...
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve dakikalar içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılan...
Retable
retable.io
İşbirliğine dayalı çevrimiçi veritabanları oluşturmak için kodsuz çevrimiçi elektronik tablo. E-tablolarınızı özelleştirin, ortak çalışın ve verilerinizi kolayca yönetin. Ücretsiz olarak başlayın.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Bir veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.
TabelloPDF
tabellopdf.com
PDF tablolarını Excel'e veya Google E-Tablolar'a kopyalayın. Hızlı, doğru ve güvenli. Verileri manuel olarak kopyalayarak zaman kaybetmeyi bırakın. Bugün ücretsiz başlayın!
Formulas HQ
formulashq.com
Formüller Genel Merkezi, Google E-Tablolar ve Microsoft Excel'de formül oluşturmak için yapay zeka destekli Araca gitmenizdir. Regex, VBA ve Uygulama Komut Dosyasını da oluşturun!
Equals
equals.com
Yeni nesil elektronik tablo. Equals, SaaS işinizi ölçmenin ve raporlamanın en hızlı, en esnek yoludur. Raporlamanızı hassas bir şekilde otomatikleştirin. Bir e-tablonun rahatlığında analiz edin. Stripe, Salesforce, Hubspot ve SQL veritabanınızdan gelen canlı verilerle desteklenir. ---- Hepimiz verin...
Sheetgo
sheetgo.com
E-tablonuzdan iş akışları oluşturun. Diğer tüm işlemler için yazılım satın almaktan kaçının ve zaten bildiğiniz teknolojiyi kullanın. 15'ten fazla özellik ile e-tablolar arasında veri aktarımını otomatikleştirin. Elektronik tabloları ve Sheetgo'yu kullanarak Finans, Satış, Pazarlama, İK, Operasyonla...
ozma.io
ozma.io
ozma.io — AI CRM ve ERP Oluşturucu. Tüm ihtiyaçlarınıza göre dakikalar içinde oluşturulup özelleştirilen AI: CRM ve ERP sistemleriyle iş akışınızı artırın. Uygun fiyatlarla özelliklerle dolu — işinizi bugün yükseltin!