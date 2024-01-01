Action Card

Action Card

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Web Sitesi: actioncardapp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Action Card çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Action Card'ın mobil uygulaması mağaza denetimlerinizi ve kontrol listelerinizi dijitalleştirerek operasyonlarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ziyaretleri tamamlarken zamandan tasarruf edin ve marka standartlarını uygun şekilde koruyun.
Kategoriler:
Business
Perakende Görev Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: actioncardapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Action Card ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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