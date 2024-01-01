Acobot

Acobot

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Web Sitesi: acobot.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Acobot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Günlük çevrimiçi perakendeciler için yapay akıllı sohbet robotları oluşturma. Acobot, e-ticaret ve çevrimiçi perakendeciler için önde gelen yapay zeka chatbot sağlayıcılarından biridir. Gelişmiş makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Acobot, web sitenizden öğrenir ve kullanıcılarla bağımsız bir şekilde etkileşime geçer. Kodlama gerekmez; Acobot, Shopify, WooCommerce ve diğerleri gibi önde gelen e-ticaret oluşturucuları tarafından desteklenir.

Web Sitesi: acobot.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Acobot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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