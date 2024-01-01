Alternatifler - AchieveIt

Asana

Asana

asana.com

Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

Coda

Coda

coda.io

Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.

Fibery

Fibery

fibery.io

Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.

Wrike

Wrike

wrike.com

Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice, insan liderlerine etkileşimli, yüksek performanslı ekipler oluşturma, kazanan kültürlere ilham verme ve stratejik, veri odaklı iş kararları alma gücü veren insan yönetimi platformudur.

Hive

Hive

hive.com

Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.

15Five

15Five

15five.com

15Five yazılımı, sürekli sorular sorarak ve doğru konuşmaları başlatarak çalışanların performansını ve katılımını artırır.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome, Performans Yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. OKR'ler ve Hedefler, Performans İncelemeleri, Geri Bildirim, 1:1 Toplantılar, Katılım Anketleri. Şimdi Demo.

Profit.co

Profit.co

profit.co

Stratejinizi uygulamanıza yardımcı olan OKR Yazılımı. Hedeflere Odaklanın. İlerlemenizi ölçün. Sonuçlara Ulaşın.

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.

Range

Range

range.co

Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...

WorkBoard

WorkBoard

myworkboard.com

Sonuçlara göre uyum sağlayın, amaca yönelik çalışmaları koordine edin ve dağıtılmış kuruluşlar genelinde hesap verebilirliği etkinleştirin.

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

Takımınızdaki en iyiyi ortaya çıkarın. Ekip üyelerinizle etkileşime geçmek ve güven geliştirmek için tek bir platform. Ekibinizin en iyi işi çıkarabilmesi için zorluklarla mücadele edin ve güçlü yönler oluşturun.

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

OnePlan, her PMO'nun ihtiyaçlarına uygun bir Microsoft Office 365 stratejik portföyü, finans ve kaynak yönetimi çözümü sunar.

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Inspire Software, strateji uygulamasını geliştirmek ve büyüme yaratmak için performans, hedefler veya OKR'ler, geri bildirim, 1:1'ler, tanıma, öğrenme ve nabız anketlerini içeren entegre, kapsamlı, sürekli bir performans yönetimi platformudur.

Weekdone

Weekdone

weekdone.com

Etkili OKR tabanlı hedef belirleme, haftalık kontroller ve çalışan performans takibi yoluyla kuruluşunuzu uyumlu hale getirin. En fazla 3 kullanıcıdan oluşan bir ekibi ücretsiz olarak yönetin.

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

70'ten fazla ülkede iddialı kuruluşlar tarafından kullanılan OKR platformu. Sonsuza kadar özgür. Sınırsız hedefler. En iyi destek ve kaynaklar.

Apptio

Apptio

apptio.com

Apptio, 2007 yılında kurulmuş, hizmet olarak teknoloji işletme yönetimi yazılımı (SaaS) uygulamaları geliştiren Bellevue, Washington merkezli bir şirkettir. Apptio kurumsal uygulamaları, planlama, bütçeleme ve tahmin amacıyla BT hizmetlerinin maliyetini değerlendirmek ve iletmek için tasarlanmıştır....

Swit

Swit

swit.io

Swit, ekip CHAT ve GÖREV yönetimini tek bir uygun yerde kusursuz bir şekilde birleştiren, şirket çapında bir ekip işbirliği platformudur.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...

Betterworks

Betterworks

betterworks.com

Kuruluşunuzu birleştirin ve çalışanlarınızın uyum, bağlılık ve şeffaflık yoluyla performans göstermelerini sağlayın

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

Peoplebox, geri bildirim analizleri ve performans araçlarını kullanarak yöneticilere koçluk yaparak katılımı ve bağlılığı artırmanıza olanak tanıyan etkileşim ve performans yazılımıdır.

Ally.io

Ally.io

ally.io

Ally.io, sınıfının en iyisi OKR yazılımını sağlar. Şirketinizin hedefleri nasıl ölçebileceğini ve performansı nasıl izleyebileceğini öğrenin.

Tability

Tability

tability.app

Hedeflerinizi e-tablolardan çıkarın. Ekibinizi, bir angarya gibi hissetmeden, hedefler ve sonuçlar etrafında hizalamanın daha akıllı ve daha basit bir yolu.

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