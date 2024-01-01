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ABC27 News, Central Pennsylvania için yerel haberler ve hava durumunun yanı sıra eyalet, spor, tüketici ve sağlık haberlerini sunar.

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