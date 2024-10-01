Alternatifler - Abacum
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit, inşaat iş gücü yönetimi yazılımında öncü güçtür. Amiral gemisi çözümümüz Bridgit Bench, Kuzey Amerika'nın en büyük 400 inşaat firmasının üçte birinden fazlasıyla ortaklık kurmuş, günümüzün önde gelen işgücü planlama platformudur. Bir projenin başarısının, işi teslim etmekten sorumlu kişiler...
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana, büyüyen şirketlerin personel sayısı harcamalarını takip etmesine, işe alım planları üzerinde işbirliği yapmasına ve gerçek zamanlı olarak yanma tahmini yapmasına yardımcı olan stratejik bir personel sayısı yönetimi platformudur. Günümüzde çoğu büyüyen şirket, çalışan sayısını bağlantısız ...
Papervee HR
papervee.com
Papervee, zaman takibi, izin yönetimi ve belge organizasyonu gibi görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olan bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür. Çözüm, planlama, uzaktan çalışma, fazla mesai takibi ve daha fazlası gibi İK iş akışlarını merkezileştirir. Ayrıca iş sözleşmesi oluşturmayı, işe al...
headcount365
headcount365.com
Headcount365, elektronik tablo tabanlı işe alım operasyon süreçlerinin yerini alarak, doğru bir personel sayımı planını sürdürmek için gereken iş ve toplantıları ortadan kaldırır. İşe alma liderleri, işe alımların zamanında yapılmasını sağlayacak araçlara sahipken, Finans ve İK, personel takibi ve h...
Agentnoon
agentnoon.com
Organizasyonel performansı artırmak için organizasyon tasarımı ve iş gücü planlama platformu. Hızlı, kolay ve etkileşimli bir organizasyon tasarımı, iş gücü planlaması ve dinamik insan analitiği aracını kullanarak stratejik karar almayı etkinleştirin.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ, Çalışan Sayısı ve Ücret planlamasını yönetmeye yönelik bir yazılımdır. Çalışanlar tüm OPEX'lerin +%70'ini oluşturur ve yine de e-posta ve e-posta yoluyla yönetilirler. İnsanların tüm harcamalarını Finans ve İK yığınınıza entegre edilmiş tek bir platformda yönetiyoruz. Ürün yetenekleri şun...
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme s...
Pigment
pigment.com
Pigment Nedir? Pigment bir iş planlama platformudur. İnsanları, verileri ve süreçleri sezgisel, uyarlanabilir, entegre bir platformda bir araya getiren ekipler, büyümeyi teşvik etmek, değişime tepki vermek ve işlerini geleceğe hazır hale getirmek için hızlı bir şekilde güvenilir stratejik ve operasy...