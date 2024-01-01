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Aakash Educational Services Limited (AESL), 35 yılı aşkın güçlü bir mirasa sahip, Tıp (NEET) ve Mühendislik Giriş Sınavlarına (JEE), Okul/Kurul'a hazırlanan öğrencilere kapsamlı sınav hazırlık hizmetleri sunan, Hindistan'ın önde gelen sınav hazırlık şirketidir. NTSE, KVPY ve Olimpiyatlar gibi Sınavlar ve Rekabetçi Sınavlar.

Web Sitesi: aakash.ac.in

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