Amerikan Aile Hekimleri Akademisi, klasik pratisyen hekimliğin bir kolu olan aile hekimliği için yüksek kalite standartlarını teşvik etmek ve sürdürmek amacıyla 1947'de kuruldu. Merkezi Leawood, Kansas'tadır.

Web Sitesi: aafp.org

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