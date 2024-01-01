Alternatifler - 7taps
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje, öğrenilecek beceri veya ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist, meşgul profesyonelleri güçlü fikirlerle güçlendirir, böylece bakış açılarını genişletebilirler, daha yaratıcı olabilirler, daha iyi kararlar alabilirler ve sonuçta hayatın her alanında büyüyüp gelişebilirler. 27 kategorideki 5.500'den fazla kurgu dışı kitap ve podcast'ten önemli fikirleri,...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
D2L Brightspace
d2l.com
Öğrenimi kişiselleştirin, katılımı artırın ve öğrencilerin hayal ettiklerinden daha fazlasını başarmalarına yardımcı olun. D2L, okulun ilk günlerinden yüksek öğrenime ve çalışma dünyasına kadar hayatın her aşaması için esnek ve sağlam öğrenme çözümleri sunar.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Kahoot! Create
kahoot.com
Kendi kahoot'larınızı yaratın ve yeni bir şeyler öğrenin! Kahoot! öğrenciler, öğretmenler, ofis süper kahramanları, bilgi meraklıları ve yaşam boyu öğrenenler için öğrenmenin büyüsünü getiriyor. Kahoot! her yıl okulda, işte ve evde 1 milyardan fazla oyuncuya katılım ve eğlence sunan oyun tabanlı bi...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Open LMS
openlms.net
Open LMS, kuruluşunuzun hedeflerine göre ölçeklenen, yüksek oranda yapılandırılabilir bir öğrenme yönetim sistemidir (LMS). Öğrenciler için tanıdık bir deneyim, son teknoloji ekosistem araçları, derinlemesine raporlama ve veriler, uygulama içi yazma, öğrenme yolları ve uyumluluk eğitimi ve raporlama...
Top Hat
tophat.com
Top Hat, binlerce kolej ve üniversite eğitmeninin, öğrencilerin ilgisini çeken ve sınıf içinde ve dışında kavramayı geliştiren mükemmel kurslarını oluşturmalarına yardımcı olur.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerindeymiş gibi hiss...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn, işletmelere yönelik bulut tabanlı bir bilgi ve öğrenme yönetimi platformudur. Zoho Learn ile şirketinizin bilgilerini merkezileştirebilir, etkileşimli kurslar oluşturabilir ve öğrencilerinizin gelişimi hakkında ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. Zahmetsiz içerik oluşturma ve işbirliğine d...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle t...
KodeKloud
kodekloud.com
YAPARAK ÖĞRENME PLATFORMUMUZ ARACILIĞIYLA DEVOPS UZMANI OLUN. KodeKloud, yaparak öğrenme öğretim yaklaşımına inanmaktadır. Bu öğretim yaklaşımının öğrencilerimizin en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına olanak sağlayacağına ve bunun da başarılı bir DevOps kariyeri oluşturmanıza yardımcı olacağına ...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
LearnWorlds
learnworlds.com
Kendi web sitenizden çevrimiçi kurslar oluşturun ve satın. Çevrimiçi kurslarınızı oluşturmak, satmak ve tanıtmak için en iyi çevrimiçi kurs platformu. Becerilerinizden, deneyimlerinizden ve hedef kitlenizden para kazanmaya başlayın.
Sana AI
sana.ai
Sana, kuruluşların bilgiye erişmesine ve paylaşmasına, idari görevleri otomatikleştirmesine ve her zamankinden daha hızlı performans göstermesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir öğrenme platformudur. Platform, canlı ve kendi hızına göre öğrenme deneyimleri oluşturma, canlı öğrenmeyi basitle...
LearnDash
learndash.com
WordPress için en güçlü öğrenme yönetim sistemi. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel, ilgi çekici kurslar oluşturun.
Trainual
trainual.com
Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak...
Schoox
schoox.com
Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı ...
getAbstract
getabstract.com
Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.