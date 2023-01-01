Alternatifler - 42matters

Appfigures

appfigures.com

Appfigures, uygulama geliştiricilere işlerini, rekabeti ve sektörü anlamak için ihtiyaç duydukları araçları + ilerlemek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Ama dahası da var; her şey basit ve sezgiseldir ve bu işte ustalaşmanız için çok sayıda rehber ve uygulamalı eğitim kaynağı mevcuttur.