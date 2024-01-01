Alternatifler - 3DLOOK
Esenca
esenca.ai
Esenca, müşterilerinize anında beden ölçüsü önerileri sunmak ve onların ihtiyaçlarına ilişkin içgörüler sunmak için en son teknolojiyi kullanan bir yapay zeka vücut ölçümü çözümüdür. Esenca, herhangi bir web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmekte ve herhangi bir web tarayıcısından erişi...
Aistetic
aistetic.com
Aistetic'in yapay zeka destekli boyut önerileriyle satışları artırın ve getirileri azaltın. Aistetic'in 3D vücut ölçüsü ve ölçüm teknolojisi: Daha iyi oturan giysiler ve daha mutlu müşteriler için doğru ölçümler ve beden önerileriyle iadeleri azaltır. Satışları, dönüşümü ve bağlılığı artırır; tekrar...