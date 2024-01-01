36kr

36kr

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Web Sitesi: 36kr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde 36kr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

36kr, Çin'deki Yeni Ekonomi katılımcılarına hizmet vermeye adanmış önde gelen bir marka ve öncü bir platformdur

Web Sitesi: 36kr.com

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