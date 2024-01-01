Alternatifler - 360Learning
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom, Google tarafından okullar için geliştirilen ve ödev oluşturmayı, dağıtmayı ve notlandırmayı basitleştirmeyi amaçlayan ücretsiz bir web hizmetidir. Google Classroom'un temel amacı, öğretmenler ve öğrenciler arasında dosya paylaşım sürecini kolaylaştırmaktır. Google Classroom'u 40 il...
edX
edx.org
Dünya çapında 140 önde gelen kurumdan 2000 ücretsiz çevrimiçi kursa erişin. Yeni beceriler kazanın ve bitirme sertifikası kazanın. Bugün katılın.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje, öğrenilecek beceri veya ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa...
D2L Brightspace
d2l.com
Öğrenci potansiyelini geniş ölçekte ortaya çıkaran son derece kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş bir öğrenme inovasyon platformu olan D2L Brightspace ile bir ÖYS/ÖYS'nin sınırlamalarından kurtulun. Brightspace, okulun ilk günlerinden yüksek öğrenime ve sonra...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Open LMS
openlms.net
Open LMS, kuruluşunuzun hedeflerine göre ölçeklenen, yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir öğrenme yönetim sistemidir (LMS). Öğrenciler için tanıdık bir deneyim, son teknoloji ekosistem araçları, derinlemesine raporlama ve veriler, uygulama içi yazma, öğrenme yolları ve uyumluluk eğitimi ve raporlam...
Top Hat
tophat.com
Top Hat, binlerce kolej ve üniversite eğitmeninin, öğrencilerin ilgisini çeken ve sınıf içinde ve dışında kavramayı geliştiren mükemmel kurslarını oluşturmalarına yardımcı olur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin herhangi bir cihazda tüm öğrenme yeteneklerine sahip öğrencilere hızlı ve kolay bir şekilde kişiselleştirilmiş geri bildirim ve değerlendirme sunmalarına olanak tanıyan, öğretmenlerin tercih ettiği dijital öğrenme platformudur. Kullanımı kolay tek bir platformda Showbie, işbir...
its learning
itslearning.com
itslearning, öğretim için tasarlanmış bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Biz ruhen ve tasarım olarak Kuzeyliyiz. Odak noktamız, eğitimcileri ve öğrencileri güçlendiren sezgisel bir ÖYS/LMS sunmaktır. Platformumuz başarılı öğrenmeyi planlamanıza yardımcı olur. Öğrencilerin ilgisini çekecek dersler v...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerinde hissederken e...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle t...
LearnWorlds
learnworlds.com
Kendi web sitenizden çevrimiçi kurslar oluşturun ve satın. Çevrimiçi kurslarınızı oluşturmak, satmak ve tanıtmak için en iyi çevrimiçi kurs platformu. Becerilerinizden, deneyimlerinizden ve hedef kitlenizden para kazanmaya başlayın.
LearnDash
learndash.com
WordPress için en güçlü öğrenme yönetim sistemi. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel, ilgi çekici kurslar oluşturun.
edunation
edu-nation.net
K-12 için En İyi Öğrenme Platformu. Edunation, tüm öğrenme ihtiyaçlarınızı tek bir gelişmiş platformda birleştirerek öğrencilerinize, öğretmenlerinize ve velilerinize daha basit ve daha bağlantılı bir öğrenme deneyimi için doğru araçları sunar.
Classe365
classe365.com
Classe365, okullar, üniversiteler ve akademiler için yönetim ve öğrenmeyi basitleştirmek ve geliştirmek üzere tasarlanmış hepsi bir arada eğitim yönetimi yazılım paketinizdir. 130 ülkede 6.500'den fazla müşterinin güvendiği platformumuz, şirketimizin bugünkü haline gelmesine yardımcı olan sadık kull...
Degreed
degreed.com
Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.
Articulate 360
articulate.com
İşyerinde öğrenim için 1 numaralı yaratıcı platform. Fortune 100'ün 100'ü de dahil olmak üzere 118.000'den fazla kuruluş, yaratıcı araçlarımızı kullanarak milyonlarca kurs oluşturdu.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
WISE
wise.live
Wise, çevrimiçi öğretim ve özel ders veren işletmeler için oluşturulmuş bir platformdur. Planlamayı, hatırlatıcıları ve faturaları otomatikleştirin. 2 yönlü senkronizasyon takvimi planlaması, öğrencilere ve eğitmenlere daha fazla esneklik sağlar. Öğretmen yönetimini basitleştirin ve ebeveynleri öğre...
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, sosyal faydaya güç veren dünyanın lider bulut yazılım şirketidir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar, şirketler, eğitim kurumları, sağlık kurumları ve bireysel değişim temsilcileri dahil olmak üzere tüm toplumsal fayda topluluğuna hizmet ediyoruz.
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
NEO LMS, dünya çapında okullar ve üniversiteler tarafından kullanılan ödüllü bir akıllı öğrenme platformudur (ILP). NEO LMS, eğitim kurumlarının verimli öğretme ve öğrenmeyi desteklemek için ihtiyaç duyduğu tüm temel araçları içeren eksiksiz bir çözümdür.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS, eğitmenlere, enstitülere ve kuruluşlara canlı çevrimiçi dersler vermeleri ve kendi tempolarına göre kurslar başlatmaları için eksiksiz bir çözüm sunar. WizIQ kullanımı kolay, uygun fiyatlı ve öğrencilere kurslara herhangi bir yerden ve cihazdan erişme özgürlüğü veriyor. WizIQ ile işletmel...
Hāpara
hapara.com
New York'taki K-12 okulları için sınıf yönetimi yazılımı. Yüz yüze veya uzaktan Hāpara harika öğrenmeye güç verir. Google Workspace'te öğretme ve öğrenme iş akışlarını sorunsuz bir şekilde organize etmenin en etkili ve verimli yolu.
MindSmith
mindsmith.ai
Üretken yapay zeka ile e-Öğrenim gelişiminizi hızlandırın. Mindsmith, öğrenme içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırmak (ve son derece hızlı) hale getirmek için üretken yapay zekayı kullanan bir kurs yazma aracıdır.