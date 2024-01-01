三五互联 (35.com), Çin'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik çeşitli bulut tabanlı hizmetler ve çözümler sunan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 三五互联 tarafından sunulan temel hizmetler ve çözümler şunları içerir: * Alan adı kaydı * Kurumsal e-posta barındırma * Bulut barındırma * SSL güvenlik sertifikaları * Çevrimiçi pazarlama ve tanıtım hizmetleri Platform ayrıca işletmelere aşağıdaki çözümleri de sunuyor: * KOBİ'ler için dijital dönüşüm * 0 yuan buluta geçiş * Kurumsal OA (Ofis Otomasyonu) sistemi * Sanal barındırma * Arama motoru optimizasyonu (SEO) hizmetleri * Kurumsal iletişim ve işbirliği araçları * Ağ güvenliği çözümleri * Bulut tabanlı ofis çözümleri * Pazarlama ve tanıtım hizmetleri Bu temel hizmetlere ek olarak, 三五互联 ayrıca aşağıdakiler gibi bir dizi destekleyici özellik ve kaynak da sunar: * Ödeme metodları * Dokümantasyon merkezi * ICP dosyalama (备案) hizmetleri * Şirket profili ve kültür bilgileri * Haberler ve güncellemeler * Müşteri desteği ve iletişim bilgileri Entegre bulut tabanlı bir platform olarak 三五互联, Çin'deki KOBİ'lere dijital dönüşümlerinde yardımcı olmayı ve onlara iş operasyonlarını, iletişimini, pazarlamasını ve güvenliğini geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı araç ve çözüm paketi sunmayı amaçlıyor.

Web Sitesi: 35.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 三五互联 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.