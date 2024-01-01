Alternatifler - 10Web
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
Smash
fromsmash.com
Smash, hızlı ve güvenli dosya aktarımı yapmanın en basit yoludur. Büyük dosyaları sınırsız olarak paylaşın.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
MemberSpace
memberspace.com
Kendi web sitenizden üyelik ve dijital ürünler satın. Bilginizi paylaşın ve gelir elde edin. Web sitenizin herhangi bir bölümüne yalnızca üyelere erişim ekleyin ve ödemeleri kabul edin. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Wix, Notion ve daha fazlası.
FastPixel.io
fastpixel.io
Daha hızlı WordPress artık daha kolay Web sitenizi nasıl hızlandıracağınıza dair en son teknolojilerin tümü, 1 dakikalık kurulum eklentisinde özenle paketlenmiştir.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Letterdrop
letterdrop.com
İçerik oluşturma ve dağıtım için otomatik iş akışları. Doğru fikirlere öncelik verin, takviminizi planlayın ve onayları yönetin • Yapay zeka destekli CMS ile web seminerlerini yeniden tasarlayın, sosyal medya oluşturun ve daha hızlı yazın • 2023'teki yeni SEO ortamına göre optimizasyon yapın • ...
Pastel
usepastel.com
Pastel, web tasarımcılarının, geliştiricilerinin ve ajansların, oluşturdukları web siteleri hakkında geri bildirim toplamalarının en kolay ve en hızlı yoludur.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri ...
Ruttl
ruttl.com
ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web proje...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Juicer
juicer.io
En iyi gönderilerinizi güzel bir sosyal duvarda paylaşın. Juicer, markalarınızın tüm etiketlerini ve sosyal medya gönderilerini web sitenizde tek, güzel bir sosyal medya akışında toplamanıza yardımcı olarak içeriğinizi kolayca denetlemenize ve düzenlemenize olanak tanır.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks, entegre bir tasarım kitaplığı, 13K simge + 100 stil kartı kullanarak duyarlı, hızlı yüklenen web sayfaları oluşturabilen, kodsuz bir görsel sayfa oluşturucudur
SubPage
subpage.app
SubPage offers a comprehensive solution for your business website, empowering teams to create and maintain website pages like Changelog, Policies, Career pages, Blog and more, without developer support. It is a perfect compliment to your website builder or CMS platform. Each page comes with unique f...
Relume
relume.io
We built Relume Library to help freelancers, agencies and other teams building websites on Webflow save time without sacrificing quality. Simply search from 650+ pre-built components, copy them with a one click and paste into any Webflow project. Say goodbye to building Webflow sites from scratch an...
ImbaChat
imbachat.com
It is a free chat plugin for a website. This chat provides a connection between website users and perfectly fits for a web community or any other website with need of user's communication. Integration with October CMS, Wordpress, Opencart and Livestreet CMS. Chat is aviable in two options: Saas and ...
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja is a cutting-edge provider of over 100 no-code widgets designed to elevate your website and online store experience. Our state-of-the-art widgets offer seamless integration capabilities with any SaaS platform, making us the prime choice for businesses seeking to enhance their digital pr...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon is a beautifully designed and animated icon set with a powerful library and endless integration options. Each icon is delivered in Lottie, GIF, SVG, EPS and PNG file. Additionally, users can download rough .json format without Lordicon expression controls as well as Adobe After Effects sour...
Directorist
directorist.com
Directorist business directory plugin streamlines the process of creating industry-standard scalable and user-centric online business directories.
Weavy
weavy.com
Next-generation building blocks for developers. Weavy is a complete toolkit for developers to add collaboration, productivity, and community features to web and mobile apps at a fraction of the cost and time. Our API, SDKs, and UI Kits for Chat, Files, and Feeds enable dev teams to increase function...
Templately
templately.com
Templately is a popular WordPress plugin that helps users create and manage pre-designed templates for their websites. Templately offers an extensive collection of templates for various purposes such as blogs, business websites, eCommerce websites, portfolios, and more. These templates can be easily...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...