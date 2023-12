เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Up Together บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

ใน Up Together เป้าหมายของคุณคือการกระโดดไปให้ถึงจุดสูงสุด! เลือกผลไม้หรือผักที่คุณชื่นชอบ เลือกชื่อดีๆ แล้วออกเดินทางผจญภัยแบบปาร์กูร์ ก้าวขึ้นไปบนบล็อกสีน้ำเงินเพื่อเพิ่มความเร็วและกระโดดให้ไกลเป็นพิเศษ แต่หลีกเลี่ยงบล็อกสีแดง! ยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไร ตำแหน่งของคุณบนกระดานผู้นำก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้นพยายามไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจับตาดูให้ดี อาจมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่... คุณมีทักษะปาร์กูร์ที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของ Up Together ได้หรือไม่?

